Saúde

Indústria de MS recebe campanha de imunização contra a gripe

Programa do Sesi prevê 18 mil doses para funcionários e dependentes até agosto

10 fevereiro 2026 - 11h55Luiz Vinicius
Campanha terá 18 mil vacinas à disposiçãoCampanha terá 18 mil vacinas à disposição   (Divulgação/SESI)

O Serviço Social da Indústria (Sesi) de Mato Grosso do Sul inicia em abril a vacinação contra a gripe para trabalhadores da indústria e seus dependentes. A meta é aplicar 18 mil doses do imunizante quadrivalente, que protege contra H1N1, H3N2 e duas cepas do vírus Influenza B.

O serviço é realizado diretamente nas empresas, com equipe técnica, transporte e materiais incluídos. As indústrias interessadas agendam a data para que os profissionais do Sesi vacinem os colaboradores no próprio local de trabalho.

Segundo a enfermeira do trabalho Patrícia Delevatti, a vacinação oferece benefícios tanto para os funcionários quanto para as empresas. Além de reduzir o risco de formas graves da doença, como pneumonia, o programa contribui para manter a produtividade ao diminuir afastamentos por gripe.

Em Campo Grande, a campanha começa na primeira quinzena de abril, enquanto no interior do estado está prevista para a segunda quinzena do mesmo mês. A ação deve se estender até agosto, abrangendo indústrias de todo o Mato Grosso do Sul.

Gripe: Sintomas, complicações e prevenção

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação é a forma mais eficaz de prevenção contra a gripe e suas complicações. A vacina é segura e é considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe. A constante mudança dos vírus influenza requer um monitoramento global e frequente reformulação da vacina contra a gripe. Devido a essa mudança dos vírus, é necessário a vacinação anual contra a gripe.

Os principais sintomas da gripe são:

  • - Febre;
  • - Dor de garganta;
  • - Tosse;
  • - Dor no corpo;
  • - Dor de cabeça.

