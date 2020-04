Indústria de papel celulose doa 15 respiradores para MS

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

A Suzano inicia nesta semana a distribuição de 15 respiradores e 80 mil máscaras hospitalares N95 importados da China para Mato Grosso do Sul. Segundo o Governo do Estado, os respiradores atenderão as redes de saúde da capital, onde a pandemia afeta um grande número de pessoas, e o município de Três Lagoas, que é referência no atendimento à saúde para 10 municípios da Costa Leste.

Já as máscaras serão destinadas a esses mesmos municípios, além de Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita, Selvíria e Campo Grande.

“Estamos enfrentando uma situação inédita como sociedade moderna e sabemos que a disponibilidade de respiradores e equipamentos de proteção é fundamental para salvar a vida de milhares de brasileiros. Por isso, devemos unir forças para vencer essa batalha contra o Covid-19”, afirmou o presidente da Suzano, Walter Schalka.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar a empresa atendeu uma demanda urgente do Estado em relação aos equipamentos de saúde. “Além disso, a empresa tomou decisões importantes, como não demitir seus colaboradores e terceirizados ações importantes neste momento de pandemia do coronavírus. Estamos providenciando estrutura logística para que os produtos e equipamentos cheguem ainda esta semana no Mato Grosso do Sul”, projetou.

Conforme o Governo, a empresa, que é uma referência global na produção de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, foi uma das primeiras a aderir e desenvolver protocolos de biossegurança, onde seus colaboradores, cuja presença é indispensável nas operações, adotou como ações prioritárias, por exemplo, a medição de temperatura corporal dos trabalhadores antes do acesso a fábricas, ônibus ou viveiros; a distribuição de refeições individuais e espaçamento maior entre mesas e cadeiras nos refeitórios; a adoção de maior distanciamento de cadeiras em salas de controle operacionais, com sinalização visual no local; a limitação a 50% no número de colaboradores transportados nos veículos da empresa; o aumento da frequência de limpeza e higienização de áreas comuns; a disponibilização de máscaras aos colaboradores que estiverem nas Unidades; e a adoção de quarentena caso haja identificação de colaborador ou prestador de serviço com risco de contaminação.

Para o governador Reinaldo Azambuja essa colaboração feita pelas indústrias, é mais um dos fatores que está ajudando o Estado a enfrentar os impactos da pandemia tanto na área da saúde, bem como social. “O apoio e solidariedade de empresas e indústrias instaladas aqui são fundamentais para que reforce a atuação do Estado no cuidado com a vida dos sul-mato-grossenses. São exemplos para todo o País e Três Lagoas, que é um município onde há casos comprovados a atenção se faz necessária e, por isso, esses respiradores e máscaras hospitalares serão bem-vindos”, finalizou.

