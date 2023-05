Inédito: MS assina termo de cooperação para integrar dados da Saúde com o IBGE

O Governador Eduardo Riedel (PSDB), assinou na manhã desta quarta-feira (10), termo de Cooperação Técnica para que a SES (Secretaria de Estado de Saúde) e o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) compartilhem informações, para melhora no desenvolvimento dos atendimentos prestados à população. Mato Grosso do Sul é o primeiro do país, a aderir ao programa, que usará Inteligência Gestora pelas Análises de Dados.

A intenção é formar um cadastro único, para o monitoramento de dados da Saúde e do Instituto. Para Riedel, a ferramenta mira organizar e dar celeridade nas necessidades dos cidadãos. “O mundo hoje tem essa ferramenta à disposição, que é a informação precisa, rápida, que vem de forma organizada ou pela inteligência artificial, é já é uma realidade hoje para todos nós. Eu sempre digo que a tecnologia é dinâmica e anda rápida, e o público tem que acompanhar esse processo”, explica.

“O evento de hoje traz um pouco das experiências e dos caminhos que vamos tomar na saúde. A gente trabalha e faz tudo isso na área meio para dar resultado às pessoas, nós temos que quebrar essa situação do serviço público que não serve bem as pessoas e eu sempre digo que não é falta de recursos, é referenciar os recursos e atender melhor as pessoas. Isso funcionará através de mais informações precisas. Hora que o IBFGE transfere os dados pro Estado com as últimas informações do senso, a gente pode tratar isso, cruzando os dados do município, Estado e da união, a gente passa a ter mais qualidade para atuar”, enfatizou o governador.

Conforme o Secretário Estadual de Saúde, Maurício Simões Corrêa “agora os agentes de saúde poderão usar informações reais do IBGE para ações de saúde ou assistência sociais mais eficazes e mais céleres".

Segundo o superintendente do IBGE em Campo Grande, Mário Alexandre Frazetto, o cruzamento de dados deve reunir endereços, ações que devem ser feitas na saúde pública para determinada região, se os moradores de determinados bairros foram vacinados ou não, se tem pessoas morando na casa e até mesmo se estão doentes ou acamadas.

“Lá vamos ter acesso e dar acesso aos dados como, por exemplo, dos cadastros de endereço e ações que têm de ser feita de saúde pública, escolaridade, melhoramento da vias. Nos bastidores isso já acontece, tem um painel de cadastro e a intenção é formar um cadastro único, cruzar informações do centro. Terá um painel exclusivo de o que precisa ser feito”, disse Frazetto.

O acordo não contou com recursos dos cofres públicos, tendo em vista que, as ações já são realizadas pela secretaria de Saúde e também pelo IBGE. Com a assinatura do termo, fica autorizado o acesso aos dados entre ambas as partes. Mato Grosso do Sul é o primeiro Estado a integrar dados com o instituto, contudo, ouros estados devem receber o projeto para adesão.

O evento aconteceu no auditório do Bioparque Pantanal. Esteve presente, o secretário de Estado de Saúde, Dr. Maurício Simões; o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Nésio Fernandes; o presidente do CONASS (Conselho Nacional de Secretários de Saúde), Dr. Fábio Baccheretti; o consultor nacional de Análise de Situação em Saúde na OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), Juan Cortez, entre outras autoridades.

