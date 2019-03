Investimentos na saúde já passam dos R$ 125 milhões, em 2019

Desde o dia 1º de janeiro de 2019, início do segundo mandato do governador Reinaldo Azambuja, o estado já repassou mais de R$ 125 milhões para o setor da saúde dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

A medida cumpre determinação de Reinaldo ao secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, com o objetivo de colocar em dia e regularizar os repasses de recursos em todas as parcerias com as administrações municipais.

Entre os recursos priorizados estão os pagamentos de serviços médicos, odontológicos e hospitalares prestados por instituições que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS), como hospitais, e aos municípios. Também se destacam as transferências Fundo a Fundo, feitas às administrações municipais.

Como exemplo dos pagamentos feitos com prioridade está o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HR-MS), que efetuou, no final de fevereiro, repasses a fornecedores da ordem de R$ 7,2 milhões. Na semana passada, foram pagos mais R$ 1,2 milhão. No total, essa instituição hospitalar recebe investimentos mensais da ordem de R$ 25 milhões.

