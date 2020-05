Isolamento social - “A cama da nossa casa é mais confortável que leito de UTI”, diz Resende

Flávio Veras, com informações do Governo de MS

“A cama da nossa casa é mais confortável que leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva)”, foi com essa frase que o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, defendeu a necessidade do isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). No entanto, o Mato Grosso do Sul ocupa a última posição do Estado no ranking nacional, em relação ao número de casos confirmados e óbitos, segundo ranking do Ministério da Saúde.

Porém, o Governo do Estado afirma que a posição não é motivo de comemoração e sim de reforço das medidas tanto públicas como da população. Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, é importante a conscientização em relação ao atual momento, principalmente, diante do aumento de casos em pequenos municípios.

“O peso da máscara é menor que o do ventilador e a cama da nossa casa é mais confortável que um leito de UTI. A nossa única vacina disponível é a manutenção do isolamento social e, neste caso, a adesão de MS nos envergonha”, afirmou.

A secretária-adjunta, Christine Maymone, ressaltou que o resultado ainda considerado controlado no Estado é fruto do plantio e colheita de todos os envolvidos. “Da parte do Governo contribuímos com mais testes, mais drives-thrus, mais medidas efetivas e da parte da população usando a máscara e mantendo o isolamento social. São estratégias conjuntas”, explicou.

Outra que reforçou o alerta foi do secretário de Estado e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. “É mérito do Estado como um tanto o status com o menor número de casos, tanto nominalmente como em percentual, 10 casos por cem mil habitantes. São índices importantes e isso é resultado da união das empresas, da sociedade. Parabéns a MS. Mas isso não quer dizer que a guerra está vencida. Essa posição não é garantia de sucesso, de vitória”, alertou.

