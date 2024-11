Já doou? Hemosul ficará aberto até às 17h neste sábado na Capital

Com nível abaixo da média, principalmente dos tipos sanguíneos "O Positivo" e "O Negativo", o Hemosul de Campo Grande vai receber os doadores até às 17h neste sábado (23).

Segundo a instituição, até ontem (22), o tipo "O Positivo" já havia atingido o estado de emergência e o "O Negativo" estava crítico.

A unidade de atendimento do Hemosul está localizada na Av. Fernando Corrêa da Costa, 1304, na região central. Veja abaixo a lista de como doar sangue!

O que é preciso para doar sangue:

É necessário levar documento oficial com foto;

Estar saudável, descansado e alimentado;

Ter entre 16 e 69 anos;

Adolescentes entre 16 e 17 anos podem doar acompanhamento e autorização do responsável legal;

Pesar no mínimo 51 kg;

O limite de idade para a primeira doação é de 60 anos, 11 meses e 29 dias;

Quem não pode doar sangue:

Quem teve Hepatite após 11 anos de idade;

Doença de Chagas, Câncer, Sífilis;

Pessoas infectadas pelo HIV e seus parceiros;

Homens e mulheres com parceiro (a) eventual ou múltiplos parceiros sexuais, que mantêm relações com ou sem o uso de preservativo;

Pessoas que compartilham seringas;

Pessoas que fazem uso de drogas injetáveis ilícitas;

Quem deve aguardar para doar sangue?

Quem fez transfusão de sangue (1 ano);

Tatuagem ou maquiagem definitiva (1 ano);

Piercing (1 ano);

Quem se submeteu a cirurgias ou o parceiro (será analisado);

Parto normal (3 meses);

Amamentação (parto ocorrido há mais de 1 ano);

Dengue clássica (1 mês após a cura);

Dengue grave (6 meses após a cura);

ISTs – Infecções Sexualmente Transmissíveis-IST (1 ano) – exceto sífilis;

Gripe – após o término dos sintomas (2 semanas);

Medicação (a critério médico);

Procedimentos endoscópicos – endoscopia/Colonoscopia (6 meses).

Dia Nacional do Doador de Sangue

Na segunda-feira (25), quando é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue, todas as unidades de Mato Grosso do Sul também vão funcionar em um horário especial. Confira abaixo onde doar:

