Já se vacinou? Plantão de vacinação será nas Moreninhas e Caiçara neste sábado

Brenda Leitte, com Prefeitura

A partir deste sábado (13), o plantão de vacinação será realizado em diferentes unidades a cada semana, com o objetivo de ampliar o acesso da população ao serviço de saúde, em Campo Grande. Até então, os pontos de imunização eram fixos.

Conforme a superintendente de Vigilância em Saúde da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Veruska Lahdo, com a estratégia será possível abranger diferentes regiões a cada fim de semana, facilitando o acesso à população.

“A cada semana iremos estabelecer ao menos duas unidades que irão atender aos sábados em regiões diferentes, o que vai possibilitar que a população tenha um acesso facilitado. Anteriormente nós optamos por manter pontos fixos, mas a baixa procura mostra que há uma saturação em determinados pontos. Diante disso, estabelecemos essa nova estratégia com o objetivo também de ampliar a nossa cobertura vacinal”, disse ela.

Já neste sábado (13), duas unidades estarão abertas para atendimento à população. Quem quiser aproveitar para colocar a vacina em dia, pode buscar a USF Moreninhas, na Região Bandeira, ou a UBS Caiçara, na Região do Lagoa. Ambas unidades irão funcionar das 7h às 17h.

Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, com exceção daquelas que possuem cronograma específico, como é o caso da BCG. Para conferir os públicos basta acessar o site. Nas unidades abertas para vacinação aos sábados também estará sendo ofertado o teste para Covid-19.

Durante a semana, mais de 70 locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos da Capital ofertam a vacinação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também