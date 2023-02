JD1TV: Alckmin vacina Lula com bivalente em lançamento de campanha de imunização

O vice-presidente Geraldo Alckmin vacinou, nesta segunda-feira (27), o presidente Lula (PT) com a nova dose de reforço bivalente contra a Covid durante o lançamento do Movimento Nacional pela Vacinação.

A aplicação da vacina em Lula por Alckmin, que é médico, foi um ato simbólico para marcar o início da campanha de vacinação, sob coordenação do Ministério da Saúde, que busca “retomar as altas coberturas vacinais” no Brasil. A campanha focará na aplicação de doses contra a Covid, mas não se restringirá somente a imunizantes contra a doença.

“O gesto que nós estamos fazendo aqui não é só para dizer para vocês que vamos ter vacinas para vacinar as pessoas de toda e qualquer idade em todos os postos do País inteiro, mas, mais importante do que isso, é relembrar que o Brasil já foi o campeão mundial de vacinação. O Brasil era respeitado pela qualidade dos enfermeiros e enfermeiras da injeção em todo o povo brasileiro”, afirmou o presidente em discurso após tomar a vacina.

Confira o momento em que Lula é vacinado por Alckmin:

AGORA: Presidente @LulaOficial recebe dose da vacina bivalente contra a Covid-19, aplicada pelo vice-presidente @geraldoalckmin, que é médico. Viva o SUS, viva a ciência. Vacine você também! pic.twitter.com/BIVXG9FkwQ — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) February 27, 2023

