JD1TV: Avaliações bioquímicas e correlação de sintomas auxiliam nutrição

Luanna Caramalac Munaro é nutricionista com foco em nutrição corporal e explicou em entrevista ao Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes desta Sexta-feira (28), a importância de tratar o corpo como "um todo".

“A nutrição vai além de só prescrever um planejamento alimentar, ou uma receita de precisão de fitoterápicos e vitaminas, é entender o que o indivíduo precisa no momento, correlacionar esses sintomas, com avaliações bioquímicas, deixá-lo otimizado”, salientou a profissional.

Luanna também abordou os riscos de uma "dieta" por conta própria, quando para emagrecer a pessoa corta açucares e carboidratos e exagera na proteína, que vira glicose no organismo. Hábitos de alimentação de mulheres gestantes e obesidade também foram assunto do bate-papo.



Pós-graduada em adequação nutricional, a nutricionista explicou os riscos de alimentos pró-inflamatórios, que podem causar até câncer de intestino como alimentos de farinha branca, açúcar, trigo e com carga de triglicérides alterada, influenciados também pela a quantidade de produtos industrializados que comemos. "Uma dica que dou é que, quanto menor a quantidade de ingrediente daquele produto mais saudável ele é, e quanto maior a quantidade, menos saudável, ou seja, descasque mais, desembale menos". Confira a entrevista completa:

