JD1TV: Caio precisa de R$ 30 mil para cirurgia após diagnostico de aneurisma de aorta

Caio Fabio de Freitas Costa precisa da ajuda da população sul-mato-grossense para arrecadar um valor de R$ 30 mil. Esse recurso financeiro será para realizar uma cirurgia de urgência, após ele ser diagnosticado com aneurisma de aorta.

De Três Lagoas, o homem explicou em um vídeo gravado para as redes sociais que durante o procedimento cirúrgico, a equipe médica irá implantar uma nova válvula aórtica e a parte onde está com aneurisma, vão retirar e colocar uma prótese no lugar.

"O plano de saúde ao qual estou inserido, ele cobre a internação, ele cobre a prótese, ele cobre alguns outros procedimentos, porém a parte do cirurgião e da equipe dele, não recebem pelo plano", disse Caio.

Por isso, houve a cobrança de R$ 30 mil e por isso decidiu pedir ajuda nas redes sociais. "Esse valor nós não temos, infelizmente, e é por isso que eu estou aqui para pedir para você que se sentiu desejo no seu coração de me abençoar com qualquer quantia que seja".

Devido à gravidade da doença, a necessidade de urgência aumentou consideravelmente, para que não tenha complicações no estado de saúde dele, nem no momento da cirurgia.

"Mas bem mais do que uma ajuda financeira, eu conto com a sua oração. Ore por mim, pela minha família, a minha esposa Rebeca, o meu filho Samuel, toda essa parte do procedimento, eu conto com as suas orações e eu tenho certeza que nós vamos sair vitoriosos de mais essa".

Para as doações, Caio deixou a chave PIX: 67 99104-7112.

