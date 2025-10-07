JD1TV: Campanha 'Lenço Solidário' arrecada acessórios para pacientes com câncer em MS

Durante todo o mês de outubro, as cidades de Campo Grande e Dourados recebem mais uma edição da campanha Lenço Solidário, ação que arrecada lenços, turbantes, chapéus, bonés, gorros e boinas destinados a pacientes em tratamento oncológico.
A iniciativa faz parte das atividades do Outubro Rosa e tem como objetivo fortalecer a autoestima de homens e mulheres que enfrentam o câncer.
As doações podem ser feitas até o dia 31 de outubro, durante todo o horário de funcionamento das lojas — algumas abertas 24 horas e outras das 7h às 22h.
Pontos de arrecadação – Campo Grande:
Comper Itanhangá
Comper Jardim dos Estados
Comper Ypê Center
Comper Tamandaré
Comper Brilhante
Comper Spipe Calarge
Fort Atacadista Três Barras
Fort Atacadista Norte Sul Plaza
Fort Atacadista Tiradentes
Ponto de arrecadação – Dourados:
Comper Dourados
Instituições beneficiadas:
Hospital de Amor Dourados
Associação Lenços de Luz
Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC)
ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer)
