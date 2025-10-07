Menu
Saúde

JD1TV: Campanha 'Lenço Solidário' arrecada acessórios para pacientes com câncer em MS

Iniciativa segue até 31 de outubro com pontos de coleta em Campo Grande e Dourados

07 outubro 2025 - 18h12Carla Andréa

Durante todo o mês de outubro, as cidades de Campo Grande e Dourados recebem mais uma edição da campanha Lenço Solidário, ação que arrecada lenços, turbantes, chapéus, bonés, gorros e boinas destinados a pacientes em tratamento oncológico.

A iniciativa faz parte das atividades do Outubro Rosa e tem como objetivo fortalecer a autoestima de homens e mulheres que enfrentam o câncer.

As doações podem ser feitas até o dia 31 de outubro, durante todo o horário de funcionamento das lojas — algumas abertas 24 horas e outras das 7h às 22h.

Pontos de arrecadação – Campo Grande:

Comper Itanhangá

Comper Jardim dos Estados

Comper Ypê Center

Comper Tamandaré

Comper Brilhante

Comper Spipe Calarge

Fort Atacadista Três Barras

Fort Atacadista Norte Sul Plaza

Fort Atacadista Tiradentes

Ponto de arrecadação – Dourados:

Comper Dourados

Instituições beneficiadas:

Hospital de Amor Dourados

Associação Lenços de Luz

Rede Feminina de Combate ao Câncer (RFCC)

ABRAPEC (Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer)

Assista:

 

