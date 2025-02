JD1TV: Campo Grande registra 3º caso de raiva em morcegos; saiba o que fazer

Desde o início de 2025, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande recebeu 135 morcegos, dos quais três testaram positivo para o vírus da raiva. A presença da doença entre os animais reforça a necessidade de vigilância e cuidados por parte da população.

Segundo a médica veterinária Maria Aparecida Conche, qualquer morcego encontrado caído no chão, vivo ou morto, voando durante o dia ou parado em locais baixos deve ser considerado suspeito e nunca deve ser tocado diretamente.

A especialista explica que a única forma de confirmar a infecção por raiva é por meio de exames laboratoriais. Mas ela ressalta que nem todos os morcegos caídos estão doentes, já que fatores como chuvas e ventos fortes podem desorientá-los e levá-los ao chão.

No entanto, todos os animais encontrados nessas condições devem ser recolhidos pelo CCZ e encaminhados para análise, pois o contato direto com esses animais pode representar risco à saúde pública, pois a raiva é uma doença fatal em humanos e animais domésticos.

Quem encontrar um morcego em sua residência, deve acionar o CCZ pelo telefone (67) 3313-5000.

