Saúde

JD1TV: Conexão SM recebe Maurício Simões, secretário de Saúde de MS

O médico falou sobre a integração entre a cabeça o pescoço e como as patologias afetam a mente humana

22 agosto 2025 - 16h41Brenda Assis     atualizado em 22/08/2025 às 16h46
Maurício Simões, secretário da Secretaria de Estado de Saúde de MSMaurício Simões, secretário da Secretaria de Estado de Saúde de MS   (Foto: Diego Munhoz)

No Conexão SM desta quarta-feira (22), a psiquiatra Silmara Medeiros, recebeu o secretário da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES) e cirurgião de pescoço, Maurício Simões Corrêa, para falar a respeito de quando procurar o profissional e comentar a respeito da integração entre a cabeça o pescoço e como as patologias afetam a mente humana.

“A especialidade existe apenas no Brasil e nos EUA, já que no restante do mundo os procedimentos são distribuídos em outras especialidades. O principal procedimento que fazemos é a cirurgia do câncer tireoide, mas vale lembrar que a doença não se limita apenas aos nódulos malignos, mas temos também as patologias disfuncionais da tireoide que altera os hormônios da nossa ‘energia da vida’”, detalhou o dr. Corrêa.

Confira a entrevista completa:

 

