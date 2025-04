JD1TV: Em 1h, PRF faz transporte de urgência de órgãos para Campo Grande

Ágil, rápido e em uma hora. Assim pode ser descrita a ação da Polícia Rodoviária Federal, acionada para realizar um transporte de urgência de órgãos, saindo de Dourados para Campo Grande, na tarde desta quarta-feira (23).

Segundo divulgado pela corporação, a equipe médica solicitou o apoio para o transporte de dois rins, duas córneas e um fígado do Hospital da Vida.

Com auxílio do helicóptero, toda uma ação foi realizada e os órgãos, que saíram no final da tarde, chegaram no início da noite na capital sul-mato-grossense, conforme o vídeo divulgado.

O trajeto durou apenas uma hora e serviu para que o fígado pudesse ser entregue para um paciente que aguardava o transplante no Hospital Adventista do Pênfigo.

As duas córneas foram encaminhadas para a Santa Casa, enquanto os rins serão transferidos para a cidade de Porto Alegre.

