JD1TV - Engasgamento infantil: saiba como agir e salvar vidas

Em 2025, seis casos de crianças engasgando já foram registrados pelo Corpo de Bombeiros Militar em Mato Grosso do Sul. No ano passado, foram 95.

Nessas situações, muitas pessoas se desesperam e não sabem o que fazer. Por isso, o JD1 falou com a Tenente Médica Isadora, do 1° Grupamento de Bombeiros, em Campo Grande, para demonstrar os procedimentos necessários para salvar a vida de uma criança.

Mas lembre-se, é essencial acionar os bombeiros pelo número 193.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também