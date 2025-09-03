JD1TV: Especialistas alertam sobre distorção corporal e compulsão alimentar

No JD1 Entrevista desta quarta-feira (3) especialistas debateram questões cada vez mais comuns na sociedade moderna: a distorção de imagem corporal e a compulsão alimentar.

A nutricionista Camila Vargas e a psicóloga Lethicia Bogue explicaram os fatores que levam indivíduos a desenvolverem esses problemas e como eles impactam a saúde física e mental.

Segundo Lethicia, a distorção de imagem corporal ocorre quando a pessoa não se enxerga como realmente é, muitas vezes como consequência de compulsão alimentar ou transtornos alimentares.

“Um dos sinais mais comuns é a pessoa se esconder em roupas largas, evitar se pesar ou, em alguns casos, se olhar excessivamente no espelho”, explica a psicóloga.

As especialistas ressaltam que a pressão das redes sociais e da mídia, somada a padrões estéticos impostos por celebridades, influencia significativamente o desenvolvimento desses comportamentos. “A pessoa chega ao consultório não com o objetivo de nutrir o corpo de forma saudável, mas com a sensação de atingir um corpo que não é acessível naquele momento”, afirma Camila.

A família também desempenha papel fundamental. De acordo com Lethicia, ambientes familiares pouco acolhedores podem gerar compulsão alimentar como forma de preencher vazios emocionais, enquanto o acompanhamento psicológico e nutricional pode ajudar a identificar e tratar esses gatilhos.

Assista:

