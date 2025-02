JD1TV: Mudanças climáticas impactam a saúde dos pets, alerta veterinária

As mudanças climáticas em Campo Grande, caracterizadas por ondas de calor e períodos chuvosos, têm sido cada vez mais frequentes. Mas como essas variações afetam a saúde dos animais de estimação?

A médica veterinária Giselle Tavares alertou que os pets sentem diretamente essas mudanças, especialmente nos dias mais quentes, e necessitam de cuidados específicos para evitar problemas de saúde.

Segundo a especialista, algumas raças são mais sensíveis ao calor, como cães braquicefálicos (de focinho curto), animais idosos e aqueles com sobrepeso. "Nosso clima é muito quente, então precisamos tomar precauções para garantir o bem-estar dos pets", explicou.

Entre as principais recomendações estão manter água limpa e fresca sempre disponível, espalhar vários potes pela casa e utilizar dispositivos que estimulam a hidratação, como fontes elétricas para gatos, que evitam a água parada.

Outra alternativa é oferecer bacias com água para os animais se refrescarem e utilizar cubos de gelo na água, desde que em tamanho seguro para evitar engasgos ou lesões. "Não é recomendado oferecer gelo diretamente ao animal, pois pode ser perigoso", destacou a veterinária.

Os passeios também devem ser ajustados para evitar o calor excessivo. "O ideal é evitar caminhadas e exercícios entre 10h e 17h, pois a temperatura do asfalto pode causar queimaduras nas patas dos animais", alertou Giselle.

