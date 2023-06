JD1TV: Retinopatia diabética pode causar cegueira irreversível; entenda

Cirurgias de correção ótica e sinais de problemas graves de retina foram assuntos abordados pelo oftalmologista Rodrigo Wiltgen no Saúde e Bem-Estar com Dr.Plácido Menezes, o especialista também apontou causas para a queda da qualidade da visão após os 40 anos.



Rodrigo explicou a diferença entre cada erro refrativo, começando pelos mais conhecidos. "A miopia é quando a imagem passa pelas duas lentes, córnea e cristalina, e é focalizada antes de chegar na retina. Na hipermetropia, a imagem é focalizada, atrás da retina, e no caso do astigmatismo, uma parte da imagem fica na frente e uma parte fica atrás da retina. Nesses casos, tanto o óculos, quanto a lente de contato ou a cirurgia refrativa, servem para que a imagem seja focalizada na retina", explicou.



No caso de cirurgia, o profissional muda a curvatura da córnea com o lazer, para fazer a imagem ser focalizada na retina. "É uma alternativa para quem não quer usar óculos ou lente", contou.



E o que acontece com a maioria das pessoas quando atinge a casa dos 40? Rodrigo explica desgaste de cristalino, lente ocular que vai ficando mais rígida com o tempo. "Em relação a visão, quando olhamos para longe, a imagem passa pela córnea, passa pelo cristalino, e vem parar na retina, mas quando olhamos um objeto perto, a imagem vai para trás da retina, nesse caso, um músculo traciona o cristalino, o deixando mais grosso e consegue trazer a imagem para retina. No entanto, apartir dos 40 anos essa lente (cristalino) vai ficando mais rígida e não consegue engrossar o suficiente para trazer a imagem à retina e é necessário a utilização do óculos para ajudar, esse processo é chamado de presbiopia, a 'vista cansada'.



O oftalmologista também destacou os cuidados de alerta para outro problema da visão, as doenças que afetam a retina, como a retinopatia diabética que é a maior causa de cegueira irreversível do mundo ocidental. "Os sinais são, visão embaçada, tanto pra perto, quanto pra longe constantemente e quando ocorre sangramento, é possível ver cistos pretos no campo de visão". O tratamento numa fase inicial é o próprio controle de diabete, num outro estágio mais avançado é preciso fazer correção a lazer na periferia da retina e num outro estágio o paciente tem que se submeter a injeção.



O especialista também fala sobre daltonismo e da importância do exame oftalmológico para crianças antes dos 8 anos de idade. Assista





