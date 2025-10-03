JD1TV: Doações de cabelo viram perucas para mulheres em tratamento oncológico

No mês do Outubro Rosa, a Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital Alfredo Abrão, em Campo Grande, reforça sua atuação em prol das mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

Entre as ações de destaque está o recebimento de doações de cabelo, que são transformados em perucas distribuídas gratuitamente para pacientes em tratamento oncológico.

De acordo com Rosana Macedo, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, a iniciativa já beneficiou inúmeras mulheres ao longo dos anos. "Quando a mulher perde o cabelo, é como se perdesse tudo. A peruca ajuda a levantar a autoestima, e a alegria delas ao receber é imensa", destacou.

Para que o cabelo seja aproveitado, é necessário seguir alguns critérios: comprimento mínimo de 20 centímetros; estar amarrado; ser natural, sem tintura.

