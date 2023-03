Entrevistado do quadro Saúde e Bem-Estar com Dr. Plácido Menezes, o penumologista Ronaldo Queiroz, especialista em tratamento pós-covid, que falou sobre o ciclo pandêmico e de infecção pela doença que afetou 40 milhões de brasileiros

"A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou um trabalho dizendo que devemos estar preparados para a nova pandemia, que é a da síndrome pós-covid, segundo a ONU, 30% dos pacientes que tiveram covid grave, poderão desenvolver a síndrome", apontou Ronaldo Queiroz.

Conforme os números, cerca de 12 milhões de brasileiros tem risco de desenvolver a síndrome. "Que é extremamente dolorosa e incapacitante, dificultando as pessoas a trabalharem e ir para escola", ressaltou o médico.

Ronaldo Queiroz também fala sobre as características dos pós-covid, incluindo sintomas estruturais, gatilhos que são doenças adormecidas que aparecem após a infecção e sobre a endotelite generalizada que acontece nos vasos sanguíneos. Confira:

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também