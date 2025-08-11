Menu
segunda, 11 de agosto de 2025
Saúde

JD1TV - Quando a vida gira em torno do outro: os riscos da dependência emocional

Segundo a psicóloga Lethicia Bogue, a dependência emocional se caracteriza pela anulação das próprias necessidades para buscar aprovação e segurança no outro

11 agosto 2025 - 16h09Carla Andréa

A dependência emocional vai muito além dos relacionamentos amorosos e pode afetar diferentes tipos de vínculos, alerta a psicóloga Lethicia Bogue, em entrevista ao JD1 nesta segunda-feira (11).

Segundo ela, o problema é caracterizado pela anulação das próprias necessidades e desejos para viver em função do outro, buscando constantemente aprovação e segurança na relação.

Entre os principais sinais estão a ausência de autocuidado, o abandono de interesses pessoais e a dificuldade de se posicionar.

Em alguns casos, há também a codependência, quando a pessoa sente necessidade de que o outro dependa dela, assumindo responsabilidades excessivas e deixando a própria vida de lado.

Lethicia ressalta que o dependente emocional tende a manter relações que já causam sofrimento, por medo de perder a segurança proporcionada pela presença do outro. “Muitas vezes, quando a pessoa se dá conta, já está machucada emocionalmente”, explica.

As causas, segundo a psicóloga, estão frequentemente ligadas a experiências da infância, como vínculos afetivos instáveis, ausência de proteção e lares desestruturados, que dificultam o desenvolvimento da autoestima e da autoconfiança.

Traumas em relacionamentos anteriores e influências culturais, como contos de fadas e ideias romantizadas de que o parceiro é “a outra metade”, também contribuem para o problema.

Assista:

 

