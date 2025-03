JD1TV: Santa Casa espera repasse de R$ 46 milhões para retomar cirurgias de ortopedia

A Santa Casa de Campo Grande, que atualmente enfrenta um colapso em seus atendimentos, este que já foi denunciado na manhã desta quarta-feira (26) na Polícia Civil, aguarda um repasse milionário da prefeitura para poder retornar com suas atividades.

Segundo o Dr. Pedro Paulo Romano, Gerente Médico da Santa Casa, já foi decidido pela justiça que a prefeitura da Capital deve fazer o repasse de R$ 46 milhões para o hospital, buscando garantir o atendimento à população.

“Chegou um momento crítico, esse momento crítico foi já tem mais ou menos um mês, mas piorou nessas duas últimas semanas, onde nós começamos a ter falta de materiais básicos para cirurgias, falta também de medicações básicas”, comentou.

Romano explica que, já na segunda-feira (24), o hospital enfrentava um gargalo nos atendimentos da ortopedia, com alto número aguardando cirurgia, e que foi tomada a decisão de bloquear a chegada de novos pacientes e transferir os que estavam no aguardo para outros hospitais.

“A gente na segunda-feira acordou com uma pré-ortopedia muito cheia, tinha mais de 60 pacientes ali, 70 pacientes aguardando a cirurgia pré-ortopedica, mas nós tínhamos falta de materiais cirúrgicos para realizar essas cirurgias, então dava vazão retirar esses pacientes ali da pré-ortopedia para receber novos, então a gente não estava conseguindo dar essa vazão, até que a gente fez esse bloqueio ali para não receber novos pacientes e os que estavam aguardando a gente começou a transferir para outros hospitais”, explicou.

Apesar da falta de insumos para a realização de cirurgias, Romano explica que a Santa Casa segue com atendimento médico de urgência, para garantir que a população tenham suas necessidades atendidas.

“Nós estamos dando todo o suporte para elas, então assim, a urgência está sendo manejada, transfusão sanguínea a gente está fazendo, medicação para a dor, medicação para manter os pacientes estáveis, para também deixar estável ali as fraturas estão sendo realizadas, o que a gente estava realmente com dificuldade é realizar os procedimentos definitivos que é o procedimento cirúrgico”, detalhou.

“A gente conseguindo resolver esse problema de pagamento com fornecedores e médicos, a gente consegue resolver também o problema desses pacientes”, finalizou.

Decisão da Justiça

Em decisão de terça-feira (25), o juiz Marcelo Andrade Campos Silva determina que a prefeitura da Capital faça o pagamento do valor, no prazo de 48 horas, para a Santa Casa da Capital, afim de garantir o funcionamento do hospital.

“Dada à urgência que o caso demanda, e inobstante as providências de estilo e do prazo recursal, bem como atento que as medidas de urgência podem ser determinadas mesmo por juízo incompetente para evitar perecimento do direito, desde já recebo os presentes como cumprimento de sentença provisório contra a Fazenda Pública, e determino seja o REQUERIDO intimado para, em 48 horas, cumprir a decisão judicial de obrigação de fazer, consistente no repasse da verba determinada na sentença, sob pena de sequestro. Cumpra-se de imediato, com urgência, e independente do prazo recursal”, diz a decisão.

