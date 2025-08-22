JD1TV: Saúde e Bem-Estar debate vantagens da ozonioterapia desmistificando o tratamento

Cirurgiã dentista, Victória Maes e o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial (Foto: Diego Munhoz)
O Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (22) terá como tema a ozonioterapia, destacando os benefícios para a saúde bucal, conforto e a reabilitação de pacientes após o tratamento, desmistificando o assunto.
Entre os participantes está o Dr. Sérgio Bruzadelli Macedo, cirurgião buço maxilo facial, e a cirurgiã dentista, Victória Maes, com a apresentação do Dr. Plácido Menezes.
Assista:
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Saúde
Conitec rejeita inclusão de canetas emagrecedoras no SUS
Saúde
JD1TV: Conexão SM recebe Maurício Simões, secretário de Saúde de MS
Saúde
Sábado é dia de vacinação no Norte Sul Plaza com doses contra Covid e Influenza
Saúde
MS passa semana sem mortes por dengue, mas casos aumentam
Saúde
MS terá unidades odontológicas móveis com recursos de R$ 2,27 milhões do Governo Federal
Saúde
Projeto facilita redirecionamento de emendas na área de saúde no Orçamento de 2025
Saúde
Casos de dengue ultrapassam os 7,7 mil em Mato Grosso do Sul neste ano
Saúde
Enfermeira é agredida por paciente psiquiátrico em UPA do Leblon
Saúde
JD1TV: Caio precisa de R$ 30 mil para cirurgia após diagnostico de aneurisma de aorta
Saúde