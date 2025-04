JD1TV - 'Única missão, salvar vidas': presidente da Santa Casa fala sobre desafios do hospital

Responsável por cerca de 60% dos atendimentos de média e alta complexidade do Mato Grosso do Sul, a Santa Casa de Campo Grande segue firme em seu propósito: salvar vidas. Essa é a missão que move a presidente da instituição, Alir Terra Lima.

“A Santa Casa é o coração da saúde pública do Estado”, afirmou, destacando que, mesmo enfrentando dificuldades financeiras, a instituição tem conseguido se reestruturar com gestão eficiente, parcerias estratégicas e comprometimento de seus mais de 3 mil colaboradores.

O hospital atende uma média de 40 mil pessoas por mês, sendo a maioria dos pacientes encaminhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre os avanços conquistados, a presidente destacou a modernização da infraestrutura, a regularização de contratos com fornecedores e a valorização dos profissionais da saúde.

A Santa Casa também tem se destacado por ampliar o atendimento em áreas de alta complexidade, como transplantes, oncologia, neurologia e traumatologia. “Somos referência em várias especialidades, inclusive em cirurgias de alta complexidade que exigem equipes extremamente capacitadas. O Estado confia na nossa capacidade técnica, e isso nos impulsiona ainda mais a seguir em frente”, disse.

Outro ponto abordado pela gestora foi a importância da relação com os poderes públicos e a sociedade civil. “Precisamos manter um diálogo constante com governo, prefeitura, Assembleia Legislativa e a população. A Santa Casa é de todos. E somente juntos conseguimos mantê-la viva e funcionando”, ressaltou.

