JD1TV: Veja o momento em que criminosos tentam executar homem na Moreninha

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Moraci Pereira Brandão, de 48 anos, foi emboscado enquanto chegava em casa e alvejado com diversos tiros durante uma tentativa de execução no final da tarde desta terça-feira (11) na Rua Floreal, na Moreninha.

As imagens mostram os criminosos chegando no local em um veículo, um Gol branco, no momento em que Moraci estava manobrando seu carro para entrar na residência, realizando vários disparos contra ele e fugindo logo em seguida.

O veículo usado no crime, que aparece nas imagens das câmeras de segurança, foi abandonado na Rua Darwin Dolabani, no Bairro Jardim Itamaracá, e incendiado pelos criminosos.

Apesar dos disparos e da gravidade do seu quadro de saúde, Moraci foi resgatado com vida, em estado grave.

Confira o momento em que o crime acontece:

JD1TV AGORA: Homem é baleado durante tentativa de execução na Moreninha

