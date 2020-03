José Mauro diz que hospitais podem ser penalizados por "reterem" macas do SAMU

O secretário Municipal de Saúde, José Mauro Filho, afirmou nesta quinta-feira (5) que os hospitais de Campo Grande podem ser penalizados por reterem macas do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU).

José Mauro comentou sobre o discurso do vereador Doutor Curi, que nesta semana levantou a discussão na Câmara Municipal, pela demora do SAMU em decorrência da retenção das macas nas unidades de saúde. “Temos 15 ambulâncias novas na capital, eventualmente existe a retenção das maquinas, justificadas pela falta de macas dentro dos hospitais”, afirmou o secretário da Sesau.

Para José Mauro, a situação deve ser avaliada e investigada. “Isso interfere no tempo/resposta do SAMU”, ressaltou. Segundo o secretário, a coordenação do SAMU já está tomando providências junto ao Ministério Público para novamente abrir o diálogo com as unidades hospitalares e responsabilizar os diretores técnicos.

Deixe seu Comentário

Leia Também