Jovem contrai coronavírus após lamber privada pública

Um jovem, que não teve sua idade revelada, foi infectado pelo coronavírus, após lamber uma privada instalada em um banheiro público, o ato foi filmado e divulgado pelo próprio jovem, após aceitar um desafio chamado de “coronavírus challenge”.

As informações são do jornal britânico “Good Morning Britain”, onde o apresenta afirma que o caso aconteceu nos Estados Unidos. Nas filmagens é possível ver o rapaz colocando a boca ao redor da privada e passando a língua, sendo diagnosticado com o vírus dias depois.

Ainda de acordo com o programa, o desafio começou depois que um influenciador do TikTok compartilhou um clipe de si mesmo lambendo um assento de banheiro enquanto alguém diz "é hora do corona".

Veja o vídeo do apresentador dando a notícia:

