'Juntos Pela Vida' da Santa Casa precisa arrecadar R$ 1,8 milhão para reforma da ala pediátrica

A Santa Casa de Campo Grande iniciou uma nova fase da campanha “Juntos pela Vida”, desta vez com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma e modernização da ala pediátrica. O projeto faz parte de uma série de melhorias estruturais que vêm sendo realizadas no hospital, em Mato Grosso do Sul.

A instituição concluiu recentemente a primeira fase das obras do Pronto-Socorro, que teve custo total de R$ 2.583.201,42, dos quais R$ 754 mil foram arrecadados em doação,.

As intervenções incluíram serviços de demolição, fundações, estruturas metálicas, instalações elétricas e hidráulicas, climatização, pintura e acabamento, entre outros. A primeira fase contou com início em 26 de setembro de 2023 e término em setembro de 2025.

Agora, a nova etapa da campanha tem meta de arrecadação de R$ 1.855.119,62, valor que será destinado à modernização da Unidade de Decisão Clínica Pediátrica, incluindo áreas de atendimento crítico e não crítico, sala de curativos e sala de classificação de risco.

De acordo com a presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, o Pronto-Socorro é a principal porta de entrada do hospital, que atende milhares de pacientes todos os meses. O hospital depende fortemente da solidariedade da sociedade para continuar oferecendo o serviço essencial.

As doações podem ser feitas via PIX, utilizando a chave [email protected]



