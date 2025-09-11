Menu
Menu Busca quinta, 11 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Justiça garante fornecimento gratuito de canabidiol para paciente com fibromialgia em MS

Apesar da ação da Defensoria Pública, o Estado ainda não cumpriu a decisão judicial

11 setembro 2025 - 16h38Taynara Menezes
Medicamento custa R$ 2 milMedicamento custa R$ 2 mil   (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 55 anos, diagnosticada com fibromialgia, irá receber gratuitamente o medicamento à base de canabidiol, após ação da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul. A paciente, que não tem condições financeiras para arcar com o custo mensal de R$ 2 mil, obteve uma tutela antecipada na 2ª Instância, mas o governo estadual ainda não forneceu o remédio.

A Defensoria solicitou à Justiça o cumprimento imediato da decisão e, caso o Estado continue a descumpri-la, pediu o sequestro de verbas públicas.

De acordo com o defensor Hiram Nascimento Cabrita de Santana, a paciente corre risco de morte se não seguir o tratamento, que é fundamental para melhorar sua qualidade de vida e aliviar os sintomas da doença.

“Em virtude da gravidade da doença, é necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a paciente tenha assegurado seu direito líquido e certo a todos os meios que lhe garantam a possibilidade de tratamento para, com isso, obter abrandamento dos sintomas e viabilidade de qualidade de vida”, esclareceu o defensor.

O laudo médico anexado ao processo aponta que, apesar de outros tratamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), a paciente não apresentou melhorias e precisa do canabidiol para evitar a piora do quadro. Os defensores envolvidos alertam que a falta de acesso ao remédio representa uma forma de tortura, já que os medicamentos anteriores mostraram-se ineficazes.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Deputado federal Dagoberto Nogueira
Saúde
Beto Pereira pode comandar comissão provisória do PSDB em MS, diz Dagoberto
Expectativa é realizar mais de 320 atendimentos especializados.
Saúde
Mutirão do Hospital Universitário promete fazer mais de 300 atendimentos na Capital
Fachada da prefeitura de Campo Grande
Justiça
Juiz determina que prefeitura comprove em 45 dias promoção de odontologistas
A previsão é que as primeiras 1,8 milhão de doses sejam entregues até o fim deste ano.
Saúde
Brasil produzirá vacina contra vírus que causa bronquiolite
Casa Rosa fará novo mutirão de atendimentos
Saúde
Casa Rosa promove novo mutirão de atendimentos no dia 13 de setembro na Capital
Taxa subiu mais que qualquer outro estado da região centro-oeste
Saúde
Número de pessoas que tiraram a própria vida em MS subiu mais de 67% em 2024
Carne bovina
Saúde
Estudo sugere que carne vermelha pode reduzir mortes ligadas ao câncer
Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã
Saúde
Bebê de 8 meses é caso suspeito de sarampo em Ponta Porã
Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro
Saúde
Santa Casa inaugura primeira fase da reforma do Pronto-Socorro
Ambulâncias serão entregues
Saúde
Saúde de MS reforça frota e busca ampliar atendimento nos polos indígenas

Mais Lidas

O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande
Mais um caso de estupro de vulnerável aconteceu em MS
Polícia
Professora de CEINF é investigada por suspeita de estuprar menina de 4 anos em Campo Grande
Bolsonaro
Política
AO VIVO - STF julga Jair Bolsonaro e sete réus por tentativa de golpe