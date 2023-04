JD1TV: Diretoras do LabClin ressaltam importância do atendimento acolhedor

As diretoras do laboratório LabClin, Milena, Camilla e Larissa Muzzi Grinfelder falaram no programa Saúde e Bem-Estar com Dr. Placido Menezes, sobre o atendimento acolhedor adotado pela clínica e como o modelo ajuda principalmente pessoas com deficiência.

Camila ressaltou que a reforma feita na sede do laboratório tem auxiliado nesse quesito. "O paciente chega e se sente em casa, porque há ocasiões onde o paciente chega desestabilizado e ele precisa encontrar um ambiente acolhedor, com uma música, um café, um pão de queijo".



Além do atendimento, Larissa, diretora-finaceira, reforçou a creditação do laboratório pelo selo do Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos (PALC), que certifica o laboratório após auditoria anual. "Optamos por implantar a creditação na empresa, para legitimar nosso compromisso com o paciente, entregar resultado transparente e sério", declarou.

Elas ainda falaram sobre a necessidade de se realizar exames laboratoriais em casos de suspeita de doenças virais, além do tratamento assertivo, feito com base em um resultado rápido.

O mapeamento genético que é feito através do DNA do paciente também foi tema da entrevista. Assista:





