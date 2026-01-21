Menu
Menu Busca quarta, 21 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Saúde

Laboratório de MS se torna referência nacional após ensaios de proficiência

Lacen recebeu nota máxima e se consolidou na área de análises laboratoriais

21 janeiro 2026 - 11h23Luiz Vinicius
Avaliação do Instituto Octávio Magalhães atesta a qualidade das análises laboratoriais realizadas no EstadoAvaliação do Instituto Octávio Magalhães atesta a qualidade das análises laboratoriais realizadas no Estado   (Arquivo SES)

O Lacen-MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) se tornou referência no aspecto de análises laboratoriais voltadas à saúde pública, após receber nota máxima nos ensaios de proficiência.

Essas notas e o resultado positivo foram alcançados após avaliaram o desempenho do laboratório em agravos estratégicos para a vigilância em saúde. Entre eles estão Leishmaniose Visceral Canina e Humana, HIV, Dengue IgM, Chikungunya IgM, Leptospirose e Doença de Chagas.

Nesses testes, o Lacen-MS contou com ajuda do Instituto Octávio Magalhães, da Funed (Fundação Ezequiel Dias) e recebeu pontuação máxima prevista. 

Os ensaios de proficiência são ferramentas essenciais da gestão da qualidade, pois permitem avaliar a precisão e a exatidão dos resultados analíticos, além de identificar possíveis falhas e orientar ações corretivas ou preventivas.

A excelência alcançada nos ensaios de proficiência é resultado do compromisso da atuação dos servidores do Lacen que direta e indiretamente participaram das avaliações entregando resultados confiáveis dos exames em tempo oportuno.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Fiscalização federal provoca "milagre" repentino e mais viaturas do Samu passam a rodar
Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Vacina contra a dengue de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan
Saúde
SUS vai vacinar profissionais de saúde contra dengue em fevereiro
Canetas emagrecedoras podem ser prejudiciais
Saúde
Uso indiscriminado de canetas emagrecedoras acende alerta na saúde
Fiocruz
Saúde
Fiocruz conduzirá estudo com injeção contra HIV em sete cidades
Fachada da SESAU
Saúde
Conselho notifica Ministério Público após contas reprovadas da Sesau
As atividades de recebimento, organização e distribuição seguem em andamento
Saúde
Novos lotes de medicamentos e insumos chegam à Capital
Remédios estavam em várias caixas
Saúde
Medicamentos são descartados e encontrados em bueiro de Nova Andradina
A coleta pode ser feita na unidade básica de saúde, no hospital onde ocorreu o parto ou, na capital, em unidades do IPED/APAE
Saúde
Teste do pezinho ampliado é ofertado pelo SUS em MS e detecta mais de 40 doenças

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Edilson foi morto a facadas
Interior
VÍDEO: Adolescente mata companheiro de trabalho a facadas em pousada de Miranda
UPA Santa Mônica
Polícia
Denúncia expõe homem se masturbando e médico por assédio em UPA de Campo Grande
Crime aconteceu no bairro Nova Lima
Polícia
AGORA: Filho mata o próprio pai com tiro em briga no Nova Lima