Laboratório de MS se torna referência nacional após ensaios de proficiência

O Lacen-MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul) se tornou referência no aspecto de análises laboratoriais voltadas à saúde pública, após receber nota máxima nos ensaios de proficiência.

Essas notas e o resultado positivo foram alcançados após avaliaram o desempenho do laboratório em agravos estratégicos para a vigilância em saúde. Entre eles estão Leishmaniose Visceral Canina e Humana, HIV, Dengue IgM, Chikungunya IgM, Leptospirose e Doença de Chagas.

Nesses testes, o Lacen-MS contou com ajuda do Instituto Octávio Magalhães, da Funed (Fundação Ezequiel Dias) e recebeu pontuação máxima prevista.

Os ensaios de proficiência são ferramentas essenciais da gestão da qualidade, pois permitem avaliar a precisão e a exatidão dos resultados analíticos, além de identificar possíveis falhas e orientar ações corretivas ou preventivas.

A excelência alcançada nos ensaios de proficiência é resultado do compromisso da atuação dos servidores do Lacen que direta e indiretamente participaram das avaliações entregando resultados confiáveis dos exames em tempo oportuno.

