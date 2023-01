Lei que reconhece agentes comunitários como profissionais da saúde é sancionada

O presidente Lula (PT) sancionou, nesta sexta-feira (20), o Projeto de Lei (PL) 1802/2019, que reconhece os agentes comunitários e os agentes de combate às endemias como profissionais de saúde e regulamenta as profissões.

“O PL assinado nesta sexta é mais um passo essencial na garantia de direitos, ao estabelecer que estes agentes são profissionais de saúde, sublinhando seu papel fundamental na dinâmica da Saúde da Família e do Sistema Único de Saúde (SUS)”, disse a Secretaria de Comunicação da Presidência em nota.

A cerimônia de sanção ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença da ministra da Saúde, Nísia Trindade, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social da CUT, Sandro César.

A sanção do PL altera a Lei 11.350/06, que regulamenta as atividades dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.

