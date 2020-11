Lote com 120 mil doses de Coronavac da China chega a São Paulo

Sarah Chaves com informações do G1

As 120 mil doses da Coronavac importadas da China contra a Covid-19 chagaram na manhã desta quinta-feira (19), ao Estado de São Paulo.

O material foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O governador João Doria (PSDB), o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, e o secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchtey, acompanharam a chegada do lote, que foi trazido em um voo da China que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

A CoronaVac é uma das quatro candidatas a vacina contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) que estão sendo testadas no Brasil. O governo de São Paulo firmou acordo para a compra de 46 milhões de doses e para a transferência de tecnologia para o Instituto Butantan.

A vacina ainda precisa ser autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isso só pode ocorrer após a conclusão da realização de testes.Atualmente, a CoronaVac está na terceira e última fase de testes, quando é avaliada em humanos.

As 120 mil doses fazem parte de um lote de 6 milhões previsto para chegar até o final de dezembro.

