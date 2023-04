Luanna Caramalac fala sobre nutrição no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira

Nutricionista pós-graduada em adequação nutricional, Luanna Caramalac Munaro, estará no Saúde e Bem-Estar desta sexta-feira (28) para discutir nutrição integrativa relacionando as funções corporais como um todo.

A nutricionista responderá perguntas dos leitores que interagirem pelo Facebook do JD1Notícias.com. Acompanhe pelo Youtube do portal e siga o Instagram do JD1 para ter acesso ao conteúdo.

