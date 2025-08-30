Mãe com doenças graves e bebê prematuro recebem alta após meses de internação

A vida se mostrou frágil, mas também revelou sua força no reencontro emocionante de Amanda de Souza Santana e seu filho Guilherme Valentin Souza, no Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Humap-UFMS/Ebserh).

Guilherme nasceu com apenas 28 semanas de gestação e precisou permanecer na UTI Neonatal do hospital, enfrentando cada dia com coragem.

Ao mesmo tempo, Amanda, portadora de esclerose sistêmica, fibrose pulmonar, lúpus e púrpura trombocitopênica trombótica, também estava internada na UTI, recebendo cuidados médicos intensivos.

Ambos foram admitidos no hospital em 15 de maio e, após meses de acompanhamento e dedicação das equipes médicas, receberam alta no dia 22 de agosto. O momento mais esperado ocorreu quando mãe e filho puderam se reencontrar.

Emocionada, Amanda declarou: "Foi muito emocionante, um verdadeiro milagre. Chorei muito quando pude ver ele pela primeira vez, vendo um serzinho tão pequenino e indefeso lutando pela própria vida e mostrando que pra Deus nada é impossível e pode sim fazer milagres quando Ele quer!"

