Maior entrega de ambulÃ¢ncia aos estados brasileiros serÃ¡ nesta sexta-feira

A cerimônia d maior entrega de ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o Samu 192 no Governo Lula, acontece nesta sexta-feira (14), no pátio da Flash Engenharia, em Sorocaba, São Paulo.

Os veículos vão beneficiar 558 municípios de 21 estados. Também serão entregues Unidades de Suporte Avançado para 72 municípios de 17 estados. O investimento total é de mais de R$243 milhões.

A oferta dos novos veículos vai ao encontro da meta de 2025 do Ministério da Saúde de operar viaturas novas, de até cinco anos de uso, promovendo, além da agilidade no atendimento de urgência, a segurança para quem necessitar do socorro.

A última entrega do Ministério da Saúde ocorreu em 31 de janeiro em Salvador, Bahia, na ocasião, foram entregues 170 novas ambulâncias do Samu 192 para atender a região Nordeste.

Em 2022, a frota total no país era de 4,1 mil ambulâncias. Em 2023, primeiro ano da nova gestão, o Samu 192 contava com veículos com até 15 anos de uso e necessitando de manutenção.

