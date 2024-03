Mais 8 pessoas morreram de covid em MS na Ãºltima semana

Na última semana, Mato Grosso do Sul 641 novos casos de Covid-19. Em dois meses de 2024, o estado soma 4.746 testes positivos para a doença. Além dos casos de contaminação, houve ainda 34 óbitos, conforme os dados divulgados nesta terça-feira (5), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), através do boletim epidemiológico.

Segundo o documento, 641 novos casos foram notificados nos últimos 7 dias, o que representa uma redução quando comparado à semana anterior, que somou 776 casos. Nesta semana, ainda foram registrados 8 óbitos devido à doença, maior número desde o início do ano.

Os novos casos ocorreram em 63 cidades e Naviraí foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 79 novos casos. No ranking, o município é seguido por Chapadão do Sul (73), Dourados (70), Três Lagoas (53), Brasilândia (48), Santa Rita do Pardo (43) e Campo Grande (40).

Além disso, os últimos óbitos registrados ocorreram em Paranaíba, Dourados, Três Lagoas, Naviraí, Chapadão do Sul, Costa Rica, Aparecida do Taboado e Bataguassu. Entre as vítimas, a maioria pertencia aos grupos de risco de pessoas idosas e com comorbidades.

A orientação das autoridades é que as pessoas mantenham a vacinação em dia e completem o ciclo de imunização contra a Covid-19. Além disso, a SES mantém o Plantão CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde) Estadual pelos telefones 0800-647-1650, (67) 3318-1823 e (67) 98477-3435.

