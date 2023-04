Mais 69 enfermeiros e técnicos de enfermagem são nomeados na Capital

A Prefeitura Municipal de Campo Grande publicou em edição extra do Diário Oficial da tarde de ontem (29), a convocação de 20 enfermeiros e 49 técnicos de enfermagem aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realizado em 2019.

Esta é a segunda listagem de profissionais dessas áreas convocados do mesmo concurso que está sendo divulgada neste mês. No dia oito, foram nomeados 87 novos profissionais, sendo 29 enfermeiros e 58 técnicos de enfermagem.

Os quase 70 profissionais convocados irão intensificar os atendimentos à população na atenção primária, urgência e emergência e rede especializada, cobrindo vacâncias que existem nas unidades de saúde.

