Mais cinco pessoas morrem de covid em MS, diz boletim

O boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgado nesta terça-feira (14) informa cinco mortes recentes por Covid-19 em Mato Grosso do Sul. O total de casos confirmados chega a 618.927.

Uma das vítimas era moradora de Dourados. Ela tinha 90 anos e possuía comorbidades, o registro pela doença ocorreu no dia 4 de novembro e óbito no dia 09. Três vítimas fatais foram registradas em Campo Grande (idades de 41, 67 e 94) e uma em Três Lagoas, de 65 anos de idade. Com isso, Mato Grosso do Sul tem 11.141 óbitos registrados por conta da doença.

De acordo com os dados, 43 municípios registram novos casos da doença, entre os dias 07 e 14 de novembro. No período, 822 pessoas contraíram a doença no Estado. Destas 116 em Campo Grande, 78 em Amambai, 68 em Dourados, 45 em Maracaju, 45 em Ponta Porã, 41 em Jardim e outros municípios entre 01 e 34 casos.

Deixe seu Comentário

Leia Também