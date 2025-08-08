Menu
Saúde

Mais de 100 atendimentos serão ofertados em mutirão do Universitário da UFGD neste sábado

A ação contempla tanto a população indígena quanto a comunidade em geral em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas

08 agosto 2025 - 13h13Sarah Chaves
O Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados (HU-UFGD), vinculado à Rede Ebserh, promove neste sábado (9), a partir das 7h, um mutirão de saúde em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas.

A iniciativa faz parte do projeto “Ebserh em Ação” e do programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, oferecendo mais de 100 atendimentos especializados para pacientes da lista de regulação do SUS. A ação contempla tanto a população indígena quanto a comunidade em geral.

De acordo com o superintendente do HU-UFGD, Dr. Hermeto Macario Amin Paschoalick, a atividade reforça o compromisso do hospital com a saúde pública e com o cuidado humanizado. “Essa é uma oportunidade de estreitar ainda mais os laços entre o HU-UFGD e a comunidade. Além de homenagear os povos indígenas, buscamos contribuir para a redução da fila de espera do SUS com atendimentos especializados e acolhedores”, afirma.

Durante o mutirão, serão realizados procedimentos como pequenas cirurgias, exames de imagem, endoscopias, implantes de DIU e atividades de educação em saúde. Haverá ainda capacitações para profissionais da rede pública, abordando cuidados com a pele e técnicas de curativos, fortalecendo a qualificação da assistência em saúde.

