Mais de 20 médicos são convocados para reforçar atendimento na rede de saúde de Campo Grande

Mais de 20 médicos foram convocados para reforçar o atendimento na rede de saúde de Campo Grande. A medida integra um conjunto de ações voltadas à ampliação da capacidade assistencial e à melhoria da qualidade, agilidade e humanização dos serviços oferecidos à população.

A convocação, publicada na edição extra do Diogrande nº 8.207, contempla 29 profissionais, com cargas horárias semanais que variam de 12 a 40 horas. Os médicos foram selecionados a partir do cadastro de profissionais temporários da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Os convocados devem se apresentar na sede da Sesau nas datas e horários estabelecidos no edital e terão prazo de até dois dias úteis para a entrega da documentação necessária para a lotação. Os profissionais irão atuar em unidades de saúde do município, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços e reduzir a sobrecarga nos atendimentos, fortalecendo o cuidado contínuo à população campo-grandense.

