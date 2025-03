Mais de 25 mil doses: Campo Grande inicia vacinaÃ§Ã£o contra Influenza nesta quinta

A SESAU (Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande) vai iniciar nesta quinta-feira (27), a campanha de vacinação contra a Influenza. Com a chegada de 25.300 doses, a imunização irá acontecer nas 74 unidades de saúde da Capital. A prioridade são os grupos de maior risco, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde.

A iniciativa é essencial para reduzir os casos graves da doença, aliviando a pressão sobre os serviços de saúde, que têm registrado um aumento significativo na demanda por atendimentos respiratórios, principalmente, em Campo Grande.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite, reforçou a importância da adesão à vacinação. “Vamos vacinar a todos do grupo elencado. Neste final de semana, nós percebemos que houve um aumento no atendimento das unidades de saúde com mais de 4 mil atendimentos. Então, esperamos que com a chegada dessas doses, é fundamental que a população compareça às unidades de saúde a partir de quinta-feira para garantir a imunização”, destacou a secretária.

Além de reforçar a proteção contra a Influenza, a secretária Rosana Leite alerta para os cuidados necessários diante do aumento dos casos de doenças respiratórias. “Se você está com sintomas de gripe, como tosse e coriza, utilize máscara e evite o contato próximo, especialmente com crianças e idosos”, recomendou.

Público-alvo da vacina

Nesta primeira fase da campanha, a vacina será destinada a grupos prioritários definidos pelo PNI (Programa Nacional de Imunização).

Entre eles, estão:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

• Gestantes

• Puérperas

• Povos Indígenas

• Quilombolas

• Pessoas em situação de rua

• Trabalhadores da saúde

• Professores do ensino básico e superior

• Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

• Profissionais das Forças Armadas

• Pessoas com deficiência permanente

• Caminhoneiros

• Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

• Trabalhadores portuários

• Trabalhadores dos Correios

• População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

• Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

• Idosos com 60 anos ou mais de idade.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também