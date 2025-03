Mais MÃ©dicos abre novo edital nesta segunda-feira

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou nesta segunda-feira (17) a abertura de um novo edital do programa Mais Médicos, com a contratação de mais de 2,2 mil vagas para municípios que já participam do programa.

O edital deve ser liberado ainda nesta segunda-feira, e para receberem os médicos para atendimento e reposição, os gestores municipais devem confirmar a adesão do município ao programa e a necessidade de postos no local, e somente após esse passo, que as inscrições estarão abertas para médicos.

Segundo a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, a previsão é que os profissionais assumam os postos em maio deste ano.

Um dos principais destaques deste edital está na criação de um cadastro reserva de vagas para o programa, com médicos que estão na lista de esperando podendo assumir a qualquer momento postos que forem abertos com a saída de outros profissionais.

“O cadastro de reserva é um instrumento para agilizar a chegada caso haja uma sinalização do município de que é necessário o profissional. A gente garante uma reposição num curto espaço de tempo”, disse o secretário Felipe Proenço em coletiva.

Neste edital, o governo manterá as cotas de vagas para pessoas com deficiência e para negros, indígenas e quilombolas.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também