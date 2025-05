Mais Médicos oferece 34 vagas para MS visando reduzir tempo de espera

Os médicos que tiverem interesse em trabalhar em Mato Grosso do Sul poderão se inscrever no programa 'Mais Médicos', onde foram destinadas 34 vagas para atuar no atendimento primário para reduzir o tempo de espera.

Segundo o Ministério da Saúde, as oportunidades são distribuídas para 21 municípios e quatro delas serão destinadas para o DSEI (Distrito Sanitário Especial Indígena).

A abertura das inscrições aconteceu na última segunda-feira (5) e os médicos devem se atentar ao prazo, pois só serão aceitas as assinaturas até o dia 8 de maio, nesta quinta-feira.

O objetivo é reduzir o tempo de espera no atendimento e ampliar o acesso à atenção primária no SUS (Sistema Único de Saúde). As inscrições são através do site.

Veja como ficou a divisão: Amambaí com 4 vagas; Figueirão, Itaquiraí, Maracaju, Mundo Novo, Novo Horizonte do Sul e Terenos com duas vagas; Bataguassu, Caracol, Costa Rica, Coxim, Douradina, Fátima do Sul, Jardim, Juti, Ladário, Nioaque, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo, Sete Quedas, Três Lagoas com uma cada.

Já no Distrito Sanitário Especial Indígena são duas para Paranhos e duas para Tacuru.

