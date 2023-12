Mais quatro pessoas morreram de covid em MS na última semana

Mato Grosso do Sul teve quatro óbitos ligados a covid-19 durante a última semana, conforme o boletim epidemiológico divulgado pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) nesta terça-feira (19). Além disso, o estado teve 457 novos casos registrados.

Das mortes, três aconteceram em Campo Grande, sendo pessoas de 44, 55 e 80 anos. Enquanto o outo óbito aconteceu na cidade de Aral Moreira, sendo uma vítima de 72 anos. Entre as vítimas, todas elas possuíam comorbidades relatadas.

De acordo com o boletim, 42 municípios do estado registraram novos casos de contaminação pelo coronavírus nos últimos 7 dias. Coronel Sapucaia foi responsável pela maior parte das ocorrências, com 120 notificações.

No ranking, a cidade é seguida por Campo Grande (77), Amambai (39), Dourados (22), Maracaju (20), Rio Negro (17), Selvíria (13), Bela Vista (10), Jardim (10), Nova Andradina (10), Aparecida do Taboado (8), Rio Brilhante (8), Água Clara (7), Nova Alvorada do Sul (7) e Três Lagoas (7).

Coxim, Itaquiraí, Ponta Porã, Rio Verde de Mato Grosso, Antônio João, Corguinho, Deodápolis, Laguna Carapã, Pedro Gomes, Sidrolândia, Anaurilândia, Costa Rica, Dois Irmãos do Buriti, Ivinhema, Naviraí e São Gabriel do Oeste apresentaram entre 6 e 3 casos. Os demais municípios registraram apenas 1 ou 2 ocorrências.

