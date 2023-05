Mais seis pessoas morreram de covid-19 em MS na última semana, diz boletim

O boletim epidemiológico Covid-19 desta semana, divulgado nesta terça-feira (30), traz o registro de mais seis mortes atribuídas a esta doença em Mato Grosso do Sul.

As vítimas moravam em Campo Grande, todas com mais de 60 anos de idade. Desde o início da pandemia, 11.052 pessoas morreram por Covid-19 no Estado.

Além dos óbitos, o boletim da SES (Secretaria de Estado de Saúde) traz ainda 256 novos casos de coronavírus, chegando a 612.842 desde o início do período pandêmico.

Nos hospitais em Mato Grosso do Sul, 11 pacientes estão internados com diagnóstico confirmado para Covid-19, sendo cinco em leitos clínicos de enfermaria e seis em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

