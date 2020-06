Mais um renal crônico morre de coronavírus em MS

Um homem de 74 anos é a 49ª vítima fatal de Covid-19 em Mato Grosso do Sul, de acordo com anúncio feito na tarde desta segunda-feira (22), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O morador de Vicentina era portador de doença renal crônica. O paciente apresentou inicio dos sintomas em 13 de junho. Foi notificado em 17 de junho.

A vítima estava internada no Hospital Municipal de Vicentina e faleceu em 18 de junho. O resultado positivo para coronavírus saiu hoje.

Com as novas atualizações, Mato Grosso do Sul tem 5.392 casos confirmados, registrando 8 óbitos em Campo Grande, 5 em Três Lagoas, 2 em Batayporã, 2 em Paranaíba, 2 em Vicentina, sendo que um faleceu no Estado de São Paulo, 11 em Dourados, sendo 1 douradense que morreu em Tocantins, 2 óbitos de Brasilândia, 3 em Itaporã, 1 em Iguatemi, 2 em Rio Brilhante, 1 em Sidrolândia, 1 em Ponta Porã, 3 em Corumbá, 1 em Douradina, 1 em Deodápolis, 1 em Anastácio, 1 em Itaquirai, 1 em Guia Lopes da Laguna e 1 em Glória de Dourados.

