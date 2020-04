Mais uma idosa morre de coronavírus em MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou a morte por coronavírus, de Sônia Regina dos Anjos, 66 anos, que estava internada em um hospital de Nova Andradina. Ela era moradora de Batayporã.

A vítima estava internada desde 27 de março no Hospital Regional de Nova Andradina. A investigação da Secretaria de Estado de Saúde apontou que a paciente apresentou sintomas após retornar de viagem para São Paulo a trabalho.

A vítima tinha hipertensão arterial e diabetes mellitus, o que pode ter contribuído com a grave evolução do quadro.

O Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/MS) realizou exame para coronavírus em 31 de março e o resultado deu inconclusivo. O Lacen realizou nova coleta em 5 de abril e o resultado deu positivo para Covid-19 nesta segunda-feira.

Em 31 de março foi registrado o primeiro óbito por coronavírus em Mato Grosso do Sul. A vítima foi Eleuzi Silva Nascimento, 64 anos,, residente também de Batayporã, que estava internada em um hospital particular em Dourados.

Mato Grosso do Sul tem 66 casos confirmados de coronavírus e monitora 63 casos suspeitos da doença. Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 726 notificações de casos suspeitos do coronavírus em Mato Grosso do Sul. Destes, 585 foram descartados após os exames darem negativo para Covid-19 e doze foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

