Manhã de quarta-feira conta com 11 pediatras e 43 clínicos atendendo

Onze médicos pediatras e 43 clínicos gerais atenderão nesta manhã de quarta-feira (6) em Campo Grande.

Dos pediatras, seis profissionais atenderão na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida e cinco atendem na UPA Coronel Antonino.

Ainda pela manhã, 43 clínicos atenderão em todas as unidades de saúde que compõem a escala. Já no período da tarde, as mesmas duas UPA e mais a UPA Universitário atenderão com 18 médicos pediatras.

O número de médicos atendendo crianças só aumenta à noite, com cinco UPAs e dois Centros Regionais de Saúde (CRS). São elas: Coronel Antonino, Vila Almeida, Universitário, Moreninhas, Leblon, CRS Nova Bahia e CRS Tiradentes.

Para o público adulto, clínico geral, o atendimento é completo nos três períodos do dia em todas as UPAs e CRS.

Confira a escala completa:





