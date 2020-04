Vídeo: Marquinhos anuncia que o uso de máscaras não será mais obrigatório

Após determinar como obrigatória o uso de máscaras em locais públicos, o prefeito Marquinhos Trad voltou atrás em sua decisão e informou que o uso do utensílio será recomendado, o comunicado foi feito durante uma live no facebook pessoal do prefeito.

De acordo com Marquinhos, a mudança tem como principal motivo a dificuldade de algumas pessoas de baixa renda não puderem comprar o produto que possui um preço elevado.

“Coo boa parte da população não tem, nesse momento, uma economia para adquirir a sua máscara ou está tendo dificuldades para encontrar, a prefeitura reeditou o seu decreto e ao invés de determinar, está recomendando”, explicou o prefeito.

Ele ainda diz que Campo Grande deverá receber mais de 1 milhão de máscaras que serão entregues para a população. “Estamos adquirindo 1,3 milhão de máscaras, que devem chegar na cidade nos próximos dias, aí sim teremos condições de entregar, principalmente nos terminais do transporte coletivo e nos locais fechados, para que as pessoas tenham mais segurança na sua locomoção”, afirmou o prefeito.

Ao finalizar sua fala, Marquinhos ainda cita os estabelecimentos comerciais como exemplo de locais onde as máscaras serão apenas recomendadas, “estabelecimentos comerciais não são mais obrigados”.

A recomendação foi publicada no diário oficial de Campo Grande (Diogrande) desta sexta-feira (16), onde a prefeitura “recomenda a utilização de máscaras de barreira para os cidadãos que estiverem fora de seus domicílios durante o período de emergência da Covid-19.”

